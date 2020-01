Rapír, dýka, plášť, workshop

Celodenní zábavná výuka šermu. Vyzkoušíme si techniky od renesance po současnost. Využití dýky a pláště v levé ruce ke krytům, přenosům a další práci. Různé specialitky, současně dýka a plášť, styl mulety atd. Inspirace a rozbor například šermu v díle kapitán Alatriste. V případě zájmu šerm v maskách a test bojem.



Vhodné i pro naprosté začátečníky. Pro pokročilé probírání principů. Vše potřebné půjčíme! Pro širokou veřejnost! Od 15 let. S doprovodem po dohodě mladší. Prosím sdílejte, i pokud se sami neúčastníte a bavilo by přátele.



Kdy: 1. 2. 2020 od 9:00. Kde: Dům rytířských ctností, Hermannova 3, Brno. Poplatek: stálý člen spolku 550, host 850, skupiny od dvou 650 osoba. Prosím zájemce, aby k přihlášce emailem (info@drcbrno.cz) poslali závazně 500 Kč na účet 2101303544/ 2010 u FIO, do poznámky poplatek za "jméno". Informace zde nebo 603418065. Garance místa a bonusy jen registrovaní!

NOVINKA podporujeme zájem a vycházíme vstříc: studenti spaní ZDARMA!

Přespání ve spacáku možné pátek i sobota 50/noc. Sprchy, kuchyňka, klubovna. Medovina.

Bonusy! bazar mečů a vybavení. Náš partner Blavicon 2020!!!



Lektoři: Mgr. Robert Waschka (41 let praxe, autor boje v KCD ), asistenti.



