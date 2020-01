Táborák lesů města Brna

Lesy města Brna, a.s. všechny srdečně zvou na Táborák, který se bude pořádat každou první sobotu v měsíci od ledna do dubna, vždy od 14.00 do 19.00 hodin v areálu U Mravence Lesíka v Brně Řečkovicích.

Přijďte si posedět u ohně, projít si naučnou stezku nebo si prohlédnout výukový polygon v korunách stromů.

Podrobné informace o akci zobrazíte také kliknutím na obrázek.