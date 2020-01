Worakls v Brně

Dokonalé spojení grandiózního zvuku živého orchestru a tepavé taneční elektroniky. To je aktuální projekt francouzského virtuóza ukrývajícího se pod pseudonymem Worakls. Svoji debutovou nahrávku Orchestra vydal před několika měsíci a na taneční scéně se okamžitě stal jedním z nejskloňovanějších jmen. Nyní jeho show, která získala skvělé ohlasy nejen mezi fanoušky, ale i světovými top producenty, dorazí do Brna.

V pátek 1. května 2020 bude projekt nazvaný Worakls Orchestra hlavním jménem speciální edice akce Citadela We Love To Help v brněnské Zoner Bobyhall.

Na akci dále vystoupí Misa Salacova, Nuff & Lekno, Subgate či Madelaine.