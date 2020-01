Sousedský bál - Blansko

Sousedský bál roku 2020 slibuje hudební i taneční zážitek. Celý večer se ponese v nejrůznějších hudebních stylech. O to vše se postará kapela The People. Tato kapela vystupovala na naší akci – Na víno s Martinem 2018 a sklidila velký úspěch.

Celý večer se nese v tanečním a světelném duchu.

Nebude chybět Fotoblik – zábavný koutek, více jak 30 rekvizit a výběr ze tří pozadí.

Celým večerem vás bude provázet Radek Maar – frontmen skupiny The People.

Program:

Hlavní sál S1

20:00-20:15 h Hudební skupina The People + zahájení plesu

20:20 h Předtančení Soukromé ZUŠ Blansko

20:35-21:20 h Hudební skupina The People

21:00 h Zahájení výdeje večeří v hale II

21:30-21:45 h Barmanská show + UV show

21:50-22:35 h Hudební skupina The People

22:40-22:50 h Světelná show Ilumia

22:55-23:40 h Hudební skupina The People

00:00-00:30 h Losování hlavních cen tomboly

00:30-02:00 h Hudební skupina The People

Společenský sál S2

21:00- 02:00 h Diskotéka Pavla Borka

Změna programu vyhrazena.

Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka od 18. 12. 2019.

Cena vstupenky: 350 Kč/ 330 Kč/ 310 Kč.