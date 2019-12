Rockový ples na podporu Nadace Jakuba Voráčka

Zveme Vás na první rockový ples obce Nová Lhota, který se uskuteční v sobotu 18. ledna 2020 v místním kulturním domě. Touto akcí bychom rádi podpořili Nadaci Jakuba Voráčka, která pomáhá lidem trpícím roztroušenou sklerózou. Právě jí celý výtěžek z tomboly poputuje. Během večera proběhne mimo jiné i aukce podepsaného dresu týmu PSG Zlín. Vydražená částka bude taktéž zaslána na účet Nadace Jakuba Voráčka.

Celou akcí bude provázet kapela Profil Rock. Těšit se pak můžete i na další doprovodný program v podobě tanečního vystoupení skupiny Black and White a světelné show Fuerza del Fuego, fotokoutek a samozřejmě na bohatou tombolu. Hlavní ceny: koloběžka značky Crussis v hodnotě 8 690 Kč, televizor, tyčový vysavač, 2x poukaz na ubytování v Mikulově, kuchyňská baterie, zahradní lavička, sada nářadí, varná konvice či vstupenky na FMX Gladiator Games, do Šiklova Mlýna nebo do zámku Lednice. A mnoho dalších!