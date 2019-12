Autorský muzikál Hlubina & Muzikálová gleeshow

2. 2. 2020 ve 20:02 a 4. 2. 2020 v 18:00 zažije Dělnický dům v Brně další famózní představení v podání brněnské Tvůrčí skupiny First Smile, z.s., která přichází se svým historicky prvním autorským muzikálem. Muzikál Hlubina pro těleso vytvořila jedna z nejdéle působících členek Anna "Arin" Dvořáková. Tato muzikálová prvotina vypráví pochmurný příběh odehrávající se za války na dosud netknutém venkově.

Obyvatelé malé vesnice odmítají připustit, že by něco mohlo být v nepořádku a oddávají se bezstarostným tancům, díky kterým mohou na blížící se válku zapomenout. Do děje vstupují dva muži, kteří se přou o řešení situace s Hlubinou - propastí poblíž vsi. Vesničané zaujímají různá stanoviska a názorově se tak rozdělí. Jak konflikt eskaluje, Hlubina se stává symbolem zla a utrpení. Lidé si vytváří svou vlastní válku, zatímco skutečná hrozba se pomalu ale jistě blíží. Muzikál je volným tematickým i hudebním navázáním na stejnojmennou skladbu uvedenou v rámci gleeshow "Cesta časem" v roce 2015. Oproti původní jednoduché aranži (sbor a piano) však představí novodobé spojení elektronické hudby se smyčcovým kvartetem. Autorka si zároveň pohrává s propojením starého, uhlazeného a syrového folklóru s prvky popu či klasiky. Kontrast představení se projeví v druhé, muzikálové části jak v podobě nálady, hudby, světelné show, tak i v kostýmech a hudebním doprovodu. Diváci se mohou těšit na slavné muzikálové hity, jako například Amerika z muzikálu West Side Story nebo Letní láska z Pomády. Všechny písně v druhé polovině představení i samotný muzikál zazní v českém jazyce. Vedle zcela nového formátu projektu, nových kostýmů, orchestru a kulis, uvidíte i nové tváře a také nové choreografie. Všechny tyto komponenty dohromady utváří jedinečnou show, při které si na své přijdou milovníci zpěvu a tance, světelné show a především muzikálového žánru. O First Smile: First Smile je brněnské tvůrčí těleso, které se jako jediné v České republice zabývá žánrem glee (známé také jako showchoir) – propojuje pěvecké, herecké a taneční prvky do jednoho celku a tvoří tak dramaturgicky provázaná představení, a to s písněmi jak popovými, tak rockovými nebo muzikálovými. Od založení v roce 2013 má za sebou několik koncepčních představení. V loňském roce těleso pracovalo na doposud největším projektu s názvem „Filmová gleeshow“, Účinkují: Lucie Babušíková Klára Eliášová Monika Janošková Veronika Jílková Pavlína Kasslová Julie Koh Monika Kratochvílová Lucie Kvapilová Barbora Lahodová Klára Pěchoučková Kristýna Scheibová Tereza Sýsová Jaroslav Bašus Šimon Hrdlička Kamil Jelínek Matěj Kořínek Michal Kopal Michal Kotouček Pavel Mazánek Marek Schneider Gabriel Štěpánek Tobiáš Štěpánek námět, hudba a libreto: Anna "Arin" Dvořáková produkce a režie: Klára Eliášová, Veronika Jílková sbormistr: Michal Vajda Jr. šéfchoreografie: Veronika Jílková světelný design: Barbora Jágrová mistr zvuku: Pavel Plch