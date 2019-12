Adventní a vánoční prohlídky ve vile Stiassni

Elegantní interiéry s duchem první republiky v kombinaci s tradiční výzdobou - to čeká návštěvníky vily Stiassni během adventních a vánočních prohlídek, kdy nebude chybět vánoční stromeček a nejedno překvapení pro návštěvníky...

Oslava Vánoc má ve vile tradici již od dob první republiky, a to i přes to, že si vilu nechala postavit rodina židovského textilního podnikatele. Jak je to možné a jak se ve vile ve 30. letech slavilo se dozví každý, kdo zavítá do vily Stiassni.

Otevírací doba v době adventu a Vánoc:

29. listopadu – 22. prosince (vždy v pátek, sobotu, neděli a pondělí) 9–17 hod.

23. prosince – 26. prosince ZAVŘENO

27. prosince – 30. prosince (každý den) 9–17 hod.

Na prohlídky doporučujeme rezervaci