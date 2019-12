Hokejový zápas znojemských Orlů

Hráči HC Orli Znojmo nastoupí 20. prosince do utkání s rakouským týmem KAC ve speciální řadě dresů. Za jejich neobvyklým barevným provedením stojí Thomas Seikman, umělec a jednatel outletového centra Freeport Fashion Outlet, které je zároveň partnerem znojemského hokejového klubu. Celý projekt má i benefiční rozměr, výtěžek z následné dražby unikátních dresů poputuje na konto Nemocnice Znojmo. Diváci se v pátek 20. prosince na zápase domácího týmu s hokejovým klubem KAC dočkají nevšedního zážitku.

Dresy hokejistů Orlů budou jen v tomto utkání doslova hrát všemi barvami. Jde o výjimečnou sportovně-uměleckou akci vzešlou z partnerství znojemského hokejového klubu a centra Freeport Fashion Outlet. „Podle našeho klubového hesla #JsmeJedenTym se snažíme každý rok zorganizovat minimálne jednu akci s charitativním podtextem, jejíž výtěžek je darován pomáhajícím organizacím v rámci regionu nebo jinak potřebným.

Díky našim skvělým fanouškům jsme takto mohli za posledních 5 let věnovat již více než 850 000,- Kč. Velice si vážíme toho, že nás v těchto projektech podporují také partneři, protože to jasně ukazuje, že Orli Znojmo nejsou jen hokej, ale také spojování lidí a organizací pro dobrou věc. Věříme, že i tento unikátní projekt věnovaný Nemocnici Znojmo pod patronací jednoho z našich hlavních partnerů OC Freeport bude úspěšný,“ říká Petr Veselý, manažer Orlů Znojmo. Autorem návrhu designu unikátních dresů je rakouský umělec a jednatel centra Freeport Fashion Outlet, tvořící pod pseudonymem Tim Tom Norden. Svá pop-art díla maluje tradičně štětcem a barvami, ale zároveň vznikají doslova spektakulárně: během volného pádu z 65 metrů vysoko umístěného jeřábu. A stejným způsobem vytvořil i návrh netradičního zabarvení dresů znojemských Orlů. „Těší mě ochota a nasazení znojemských Orlů, vyzvat své fanoušky a širokou veřejnost k podpoře jedinečné dobročinné akce, která se v České republice v této podobě uskuteční poprvé a pomoci tak co možná největšímu počtu potřebných,“ říká Tim Tom Norden, který již při podobné charitativní aukci konané v Rakousku získal vydražením své obrazové trilogie rekordních tři čtvrtě milionu korun. Jako výraz poděkování si jeden z dražitelů hokejových dresů bude moci vybrat i jednu z jeho obrazových trilogií a sám si i vyzkoušet bungee paintig v praxi. Benefičnímu účelu poslouží i třicítka dresů hokejistů Orli Znojmo z utkání, které se odehraje 20. prosince. Všechny půjdou následně do dražby na aukčním portálu www.sportovniaukce.cz .

Výtěžek z dražby pak bude převeden na konto vybraného oddělení Nemocnice Znojmo. Slavnostní předání šeku s celkovým finančním obnosem proběhne 30. prosince přímo na ledové ploše znojemského stadionu před zahájením utkání domácích s hokejovým klubem z Vídně.