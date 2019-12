Stálou expozici TMB Výpočetní technika rozšířila výstava krátkodobějšího charakteru s názvem Retrogaming – Počátky osobních počítačů u nás. Její základ tvoří putovní výstava z Regionálního muzea v Litomyšli. Ta zachycuje historii výpočetní techniky od počátků do poloviny 90. let minulého století se zaměřením na počítačové hry, domácí počítače a konzole z 80. a počátku 90. let minulého století, a to nejen české výroby.

Nedílnou součástí výstavy je tzv. „pařanské doupě“, tedy herna s historickými počítači (např. Sinclair ZX Spectrum +2 z roku 1986, ATARI STE z roku 1989), s herním automatem i s moderními PC s emulátory se stovkami her. Dříve narození tak budou moci těm mladším představit velké herní hity té doby, jako např. Pac-Man, Space Invaders, Prince of Persia, Canon Fodder, Doom či Street Fighter II. Řada z nich si do dnešní doby zachovala hratelnost, takže i ti mladší či nejmladší, zvyklí na dokonalou grafiku a zvuk, si budou moci s chutí zahrát (např. Dyna Blaster, Lemmings, Vroom). A, samozřejmě, i dívky si přijdou na své. Aby byla nabídka co nejúplnější, k vidění budou i dobové herní časopisy s prvními informacemi o počítačích (např. Excalibur, Level, Score, Chip), problematika pirátství a další.

Technické muzeum v Brně k této výstavě přidalo např. simulátory letectví a automobilu, dobové dioráma (ve spolupráci s Fondem RETRO USE).

Z nultého podlaží, kde má TMB umístěnou stálou expozici, jež prezentuje historický vývoj počítačové techniky od jednoduchých početních pomůcek (např. abakus), přes klávesový sčítací stroj a analogové počítače, po samočinné počítače až třetí generace, si budou moci návštěvníci přejít do třetího patra, kde najdou další zajímavosti z počítačové oblasti.

Výstavu v původní podobě mohou zájemci navštívit do 12. ledna 2020. V obměněném stavu bude přístupná od 27. ledna do 27. dubna 2020.