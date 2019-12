16. ročník mistrovství čr v řezu révy vinné – memoriál jana hajdy

V pátek 28. února 2020 se uskuteční 16. ročník odborné soutěže v řezu révy vinné, kterou tentokrát hostí Šlechtitelská stanice vinařská ve Velkých Pavlovicích. Tradiční Vinařské klání pořádá Svaz vinařů ČR ve spolupráci se společností BS vinařské potřeby. Nejvýznamnější vinohradnická událost roku přináší vinařům možnost dokázat odborné porotě svoji zručnost a um při řezání révy vinné. Řezači zde musí ukázat svoji šikovnost a praktické zkušenosti. Porota následně posuzuje kvalitu a čistotu řezu.

Rychlost v tomto případě není rozhodující, ale je pouze doplňkovým kritériem. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích JUNIOR (žáci a studenti odborných škol a mládež do 21 let včetně) a ELITE (soutěžící starší 21 let). Ve speciální soutěžní kategorii potom budou zvlášť oceněny soutěžící ženy. V areálu vinařství bude v průběhu celého dne připravený pro vinaře i diváky doprovodný program, jehož součástí bude i prezentace techniky a produktů pro vinaře. Soutěž vznikla v roce 1993 jako neformální setkání vinařů. Postupně se z amatérské akce stala seriózní a vyhledávaná celostátní soutěž nejlepších řezáčů révy vinné, která má dobrý zvuk jak mezi vinaři, tak i odborníky z oboru vinohradnictví.