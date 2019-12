Maškův kouzelný svět

České a slovenské loutkářství je nehmotným kulturním dědictvím UNESCO, které žije dodnes. Na výstavě se dá nahlédnout do historie a zároveň se podívat, kam se loutkářství přesunulo dnes. Sbírka originálních rodinných loutkových divadel z 20. let 19. století zastupuje dobu, kdy loutkářství zažívalo největší rozkvět. Součástí expozice jsou ukázky pozadí od Karla Štapfera, Víta Skály, Františka Bartoše a dalších.

O tom, že loutky jsou živými bytostmi vás přesvědčí tvorba rodiny Maškovi, která má dnes již padesátiletou tradici. Na počátku byl Otto Mašek, na kterého po revoluci před 30 lety navázal jeho syn Pavel Mašek. Vystaven je průřez jejich tvorby, která by se neobešla bez výtvarníka a rodinného přítele Emila Hauptmanna, který zažil absurditu komunistického režimu na vlastní kůži, když jej za hraní loutkového divadla bezdůvodně odsoudili. To ho však neodradilo věnovat se loutkám i dále. Díky tomu dnes můžete vidět pohádkové postavy od umělce, který spolupracoval i s Hermínou Týrlovou ve filmových ateliérech ve Zlíně, dokud mu to nebylo zakázáno.

Dnes se nejvíce marionet a maňásků vyrábí pro děti, a tak se mohou i zde nechat unášet dobrodružstvím plným rytířů, princezen a draků. Nechybí ani možnost si ovládání vyzkoušet a zahrát si loutkové divadlo. Ponořte se společně s dětmi do světa, kde dobro ještě stále vítězí nad zlem.