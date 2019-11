Gym&Joy&Help! vol. 5

A je to tu zase:) Už po 5té bychom rádi pomáhali. Tentokrát jsme si vybrali seniory a Spolek Hurá na Výlet, kteří posílají babičky a dědečky na výlety:) Budeme cvičit a vybírat peníze, jíst a radovat se. Všechno, co vybereme poputuje dál:) Charitativní fitness večůrek v GYMu

Proto si zapište pátek 22.11.do svých diářů a namažte si pod koleny, bude to velký! Koho že to budeme podporovat? Spolek Hurá na Výlet! je nezisková organizace, která vznikla v roce 2014 a od roku 2015 realizuje volnočasové aktivity pro seniory 65let+ a osoby ZTP – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností. Výlety respektují možnosti, omezení a specifické potřeby těchto osob. Proto jsou koncipovány jako jednodenní, snadno zvládnutelné, bezpečné, finančně dostupné a přitom zajímavé. Výlety jsou zajišťovány vždy se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem a s živým hudebním doprovodem. Vše organizuje kolektiv mladých lidí, a to způsobem a za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP. Každý senior či osoba se ZTP za výlet zaplatí symbolickou částkou 100 Kč. Skutečně průměrné náklady na osobu jsou cca 800 Kč / výlet. Zbylé náklady hradí spolek a prostředky vyhledává z veřejných i firemních zdrojů, grantů a nadací. Motivem pro činnost spolku je snaha o zlepšení kvality života osob starších 65 let a osob se ZTP. Jedním z dalších motivů pro vznik spolku Hurá na Výlet bylo i zjištění značné míry zneužívání seniorů na předváděcích akcích. Patronkou spolku se proto stala režisérka Silvie Dymáková, autorka dokumentu „Šmejdi“, který zachycuje podvodné praktiky obchodníků. . Jak to bude celé probíhat?

Čeká Tě 5 nabitých lekcí po 45 minutách, tví oblíbení instruktoři, občerstvení, víno..můžeš se zúčastnit jedné lekce nebo třeba více, ale rezervace bude potřeba :) 16:15-17:00 Funkční trénink Denča 16:45 - 17:30 Intervalový trénink s Nici 17:15-18:00 KT Kačí 18:15-19:00 Jumping se Zuzka K. 19:15-20:00 Jóga s Veru K. Jakou formou můžeš pomoci? Gym i instruktoři tohle samozřejmě budou dělat bez nároku na odměnu, vstupné i cena za občerstvení bude dobrovolné a celý výtěžek půjde do Spolku Hurá na výlet. Kasička bude na recepci od 6.11. a můžeš přispět až do 22.11. 2019 Pojďme se pobavit a přispět na dobrou věc, poznat se lépe a užít si konec pracovního týdne v Gymu, kde je nám dobře

Těšíme se na vás!!! Reserviovace zde: gymandjoy.reservio.com Tak co, přidáš se? Těšíme se Gýýým