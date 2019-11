Noc divadel - Divadlo Bolka Polívky Brno

Přijďte si užít Noc divadel do Divadla Bolka Polívky, tentokrát na téma „Divadlo a svoboda". Během celého dne bude možné ve foyer divadla vidět výstavu fotografií z brněnských listopadových demonstrací roku 1989. Přístup do foyer je od 12:30 do 18:00.

Od 12:30 proběhne promítání dokumentu „Autentické týdeníky", které jsou nejen záznamem historie roku 1989, ale i milníkem v postoji, kterým se tehdejší média postavila cenzuře a přidala se na stranu revolučního dění. Od 14:00 bude připraven livestream z demonstrace na pražské Letné. V 19:00 v sále začne představení Rebelky. Ti, kteří nestihli promítání dokumentu „Autentické týdeníky" odpoledne, dostanou šanci zhlédnout ho ještě od 21:30.

Vstupné celý den bude dobrovolné, pouze představení Rebelky neprobíhá v rámci Noci divadel.