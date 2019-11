Vánoční jarmark století v areálu Mendelovy univerzity

Zimní čas byl a stále je, nejen v zemědělství, obdobím rekapitulace uplynulé sezóny a příležitostí k zaslouženému odpočinku. Lidé se navštěvují, tráví společně volné chvíle, užívají si „plodů“ své práce a čerpají síly na další sezónu.

Přijďte s námi zakončit náš jedinečný rok 2019 a povzbudit nás do dalších let. Vánoční jarmark na MENDELU bude poslední akcí roku oslav 100 let od založení Agronomické fakulty. Podobně jako o Velikonocích se setkáme v areálu univerzity na tradičním farmářském trhu doplněném o vědecká zastavení, zábavný program, a to vše s vánoční atmosférou.