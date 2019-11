Zámek - sídlo pokroku - Valtice

Přestože zámecké budovy vnímáme především jako doklady vrcholného stavitelského umění a coby reprezentační sídla šlechty přibližující vysoký standard životního stylu, existuje i další zajímavý úhel pohledu, který bývá často opomíjen: technická vybavenost a použité technologie. Přitom se jedná o podstatnou a z praktického hlediska i zásadní kvalitu zámeckých komplexů.

Zajímavé a v některých prvcích jedinečné bylo i technické a technologické vybavení objektů v Lednicko-valtickém areálu. Oba zámecké komplexy jsou excelentními stavebními památkami, ovšem také doklady užití technických zařízení, pomůcek, strojů a nástrojů. Největší nárůst v užívání techniky na zámcích v Lednici a ve Valticích je spjat s poslední třetinou 19. století a první čtvrtinou 20. století. Na přelomu 19. a 20. století totiž oba zámky rozhodně nebyly zastaralými a nemoderními obytnými komplexy, ale naopak funkčními hospodářskými, reprezentačními a správními areály, které nabízely nejvyšší dobový komfort a byly uživatelsky praktické. Jejich technická a technologická vybavenost také dokládala progresivnost správy, ale i zájem Liechtensteinů o technické a technologické objevy a novinky v oblasti bydlení.

V době, kdy v široké populaci ještě nebyly běžně užívány, ba ani známy, byly v zámcích v Lednici a ve Valticích, ale také v hospodářských objektech celého panství, užívány různorodé nejmodernější technologie. Vlastní elektrárna vyráběla elektrický proud, který byl prostřednictvím distribuční sítě rozváděn na potřebná místa, používaly se telefony, technicky špičková zařízení k přívodu a odvodu vody i tepla. Na obou zámcích ovšem bylo také už na přelomu 19. a 20. století používánu kupříkladu sanitární a kuchyňské vybavení velmi podobné tomu, jaké známe dnes a mezi průkopníky patřili Liechtensteinové a také v oblasti dopravy, měření času či ekonomicky optimálního, a přitom ekologického zemědělství.

Zámky v Lednici a ve Valticích tedy na přelomu 19. a 20. století nebyly jen reprezentačními stylovými obydlími, ale byly také centry hospodářského života a sídly pokroku v technické a technologické oblasti. Byť se panství mocně modernizovalo i v následujících desetiletích, některá pozoruhodná řešení aplikovaná na počátku 20. století, nebo ještě dříve, byla pro svou spolehlivost a účelnost užívána velmi dlouho, v řadě případů dokonce až do poloviny 20. století. A je shodou šťastných historických náhod, že se řada artefaktů technické povahy dochovala až do současnosti. V některých případech to bylo dáno jejich rozměrností a nesnadnou manipulací s nimi, jindy prostým faktem, že se zejména ve druhé polovině 20. století síly soustřeďovaly především na stavební obnovu zámků, dalších budov i exteriérů. Často byly již nepoužívané a odložené technické celky i jednotlivé předměty „znovuobjeveny“ až ve 21. století.

