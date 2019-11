Sting ve Slavkově

Sting příští rok v létě vyrazí do Evropy s programem My Songs a zcela poprvé se představí v neděli 5. července 2020 v Zámecké zahradě ve Slavkově u Brna. V rámci koncertu zazní písně jeho sólové kariéry, jakož i skladby skupiny The Police.

Fanoušci mohou očekávat, že uslyší hity jako“Fields Of Gold“,“Shape Of My Heart”, “Roxanne”, “Demolition Man“ a řadu dalších, které Sting představí

v doprovodu své rockové skupiny, kterou tvoří: Dominic Miller (kytara), Josh Freese (bicí), Rufus Miller (kytara), Kevon Webster (klávesy), Shane Sager (harmonika), Melissa Musique a Gene Noble (vokály).