Historie potápění v českých zemích

Výstava představí vývoj skafandrů od těžkých, které se používaly hlavně v 1. pol. 20. stol. a byly závislé na spojení s technikou na břehu, až po lehké akvalungy, které umožňují nezávislý pohyb pod vodou. Těžké skafandry se používaly a stále používají hlavně pro práci pod vodou, při stavebních pracích na přehradách, mostech a jiných objektech, či při udržování plavebních cest. Takové skafandry používal také známý archeolog, antropolog a speleolog Karel Absolon při průzkumu jeskyní Moravského krasu.

Nezávislé potápění se objevuje až po druhé světové válce. Přispěl k tomu vynález dýchacího přístroje – akvalungu – Jacquesem-Yvesem Cousteauem a Emilem Gagnanem v roce 1942. Tlakový ventil na lahvích se stlačeným vzduchem umožnil regulaci přívodu vzduch v závislosti na hloubce a tedy tlaku, který zde působil. Cousteau také zkonstruoval vodotěsné pouzdro na kameru, což umožnilo fotografovat a filmovat pod vodou. Vznikla tak celá série podvodních filmů natočených Cousteauem, nebo dalším propagátorem potápění Rakušanem Hansem Hassem. Filmy jako Svět ticha, Dech moře, Výprava Xarifa nebo Dobrodružství v Rudém moři zpopularizovaly potápění a přivedly k němu řadu zájemců, včetně tehdejšího Československa. Potápěčská výstroj byla zprvu vyráběna podomácku, ale během 50. let 20. stol. ji začínají vyrábět i průmyslové podniky jako Chirana Stará Turá, Stavební stroje Ivančice, Vítkovické železárny, Sportklimex aj.

Zájemci se sdružují do potápěčských klubů, které jsou organizačně začleněny do Svazarmu. Zapojují se postupně i do mezinárodních sdružení, hlavně Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques. Potápěči se účastní i sportovních závodů, které jsou organizovány v Československu, ale i mezinárodních akcí. Českoslovenští sportovní potápěči zaznamenali celou řadu úspěchů a získali řadu titulů mistrů Evropy i světa.

Vývoj potápění umožnil také vědecký výzkum podmořského světa, do něhož se zapojili i českoslovenští vědci a potápěči. Velké úspěchy slaví speleologové – potápěči nejen v jeskyní u nás, ale i na jiných kontinentech.

Dále bude výstava prezentovat jednotlivé součásti potápěčské výstroje a jejich vývoj, seznámí návštěvníka se základní terminologií. Výstavu doprovodí i promítání filmů a fotografií s podvodní tematikou.