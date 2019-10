We Will Rock You muzikál

Rockový muzikál, který na základně písní skupiny Queen napsal Ben Elton, měl premiéru již v roce 2002 v Londýně a setkal se obřím diváckým ohlasem. Ihned po premiéře se stal doslova senzací a nadšení diváci plnili divadlo dlouhých 12 let, během kterých se odehrálo přes 4.600 představení. Nadšené reakce diváků pak pokračovaly doslova po celém světě. Muzikál vidělo ve 28 zemí více než 20 miliónů diváků. Show vyniká rockovou energií, skvělým pěveckým podáním a svérázným humorem. V neposlední řadě vás neminou i emocemi nabité přídavky, které vás zaručeně postaví na nohy! Muzikál není příběhem skupiny Queen, ale vypráví děj ze vzdálené budoucnosti, ve které se skupina pronásledovaných Bohémů snaží obnovit zakázanou hudbu a objevit poslední existující hudební nástroj, kytaru Briana Maye. Tento prestižní muzikálový projekt zastřešuje jeden z nejúspěšnějších českých režisérů a producentů Petr Novotný, který má na svém kontě české premiéry takových světových hitů jako jsou Les Misérables – Bídníci, Jesus Christ Superstar nebo Fantom opery. V hereckém obsazení figurují hvězdy českých muzikálů i mladí talentování zpěváci - Bohouš Josef, Jan Kopečný, Kamila Nývltová, Michaela Nosková, Markéta Procházková, Petr Kutheil, Peter Pecha, Veronika Vyoralová, Johnny Rose a další. Na jevišti vystoupí celkem 30 účinkujících, 8 sboristů a 7 muzikantů. Tvůrčí tým: Hudba a texty – QUEEN Příběh a libreto – Ben ELTON Překlad a české texty – Adam NOVÁK Režie – Petr NOVOTNÝ, Kateřina DUŠKOVÁ Choreografie – Petra PARVONIČOVÁ Hudební supervize – Honza KŘÍŽEK Scénografie – Jaromír VLČEK Kostýmní výtvarník – Roman ŠOLC Producent – Renata ŠTUPÁKOVÁ, Stanislav URBAN

