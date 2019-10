Přijměte pozvání! Czech Army Strongman 2019 Jedinečná soutěž v silovém víceboji družstev i jednotlivců, 19. 10. 2019 v CT Parku - Hala Commscope, Evropská 862, Modřice. Halová, krytá, co se týče Strongmana, nemá obdoby! Bez závislosti na počasí :-). Cílem je přimět lidi k aktivnímu pohybu, ukázat jim že to jde, ikdyž ...NF Emil, paralympionici, handikepovaní sportovci, mají vlastní workout team, ukázky a exhibice Workout Brno, Pole Dance - Roman Gemrot a Denisa Kudláčková (ME), Dodge auta na place, Ram aj., VoZP, PČR s dynamickou ukázkou psovodů, AČR, IZS, HZS a další. Strongmana uvádí Jiří Tkadlčík, další v akci PreSafe, Actin, Errebos, Iron Gear, Fitness Authority další. Vstup ZDARMA. Další program také zajištěn včetně pro děti. Občerstvení také zajištěno.