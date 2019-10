Pod záštitou prezidenta Peru bude v Brně od 1.11.2019 představen ohromný zlatý poklad nesmírné historické hodnoty. Jedná se o originální rituální předměty, které poprvé opustily území Jižní Ameriky.

Výstava Poklad Inků představuje originální zlaté exponáty pocházející z říše Inků a dalších jihoamerických civilizací. Na ploše více než 2000 m2 návštěvníci uvidí stovky předmětů, do kterých je doslova vryta historie bájných civilizací a jejich rituálů.



"Jedná se o exponáty, na které se do Peru jezdí dívat miliony lidí z celého světa. Nyní budou k vidění v Brně," sdělila Květa Havelková, zástupce společnosti JVS Group, která v Brně nedávno představila výstavu Titanic.



Inkové po sobě zanechali nejen legendární Machu Picchu, jehož velký model bude v Brně také k vidění, tisíce kilometrů kamenných stezek horami i džunglí, ohromné kamenné stavby, ale především zlatý poklad, jehož velikost ohromila i samotné Španěly, když do země vstoupili. Část výstavy je proto věnována i zaoceánským plavbám a navigacím.



Až tisíc let staré originální zlaté exponáty doplňuje velká sbírka předmětů z Národního muzea. Na výstavě samozřejmě nechybí Česká stopa, protože i v Peru Češi zanechali své nesmazatelné stopy.



"Chceme, aby výstava bavila všechny generace. Proto jme připravili interaktivní Dětskou stezku, modely rituálních staveb, 3D zónu, audioguide a další...," doplnila Havelková.