Tvořivý workshop: aromalampy

Světla je čím dál tím méně a do jara ještě daleko. Přijďte si zpříjemnit dlouhé večery vlastnoručně vyřezanou aromalampou. Se správně zvoleným vonným olejem vám večery nejenom prozáří ale i rozvoní. tvoření pro dospělé i děti 10.11.2019 začátek v 15 :00 hod (konec workshopu nejpozději v 18:00!) v keramické dílně SVČ Lužánky, na Milénově 13, Brno cena: 300 Kč V ceně je vytočená aromalampa, kterou budete prořezávat (vyberete si při nákupu vstupenky), výpal, případná glazura (podle dohody na workshopu), vzory pro inspiraci, pomůcky na vyřezávání, odborné vedení, drobné občerstvení. Pokud budete mít jasnou představu o vzoru a dekoru své aromalampy, je možné vyřezat dvě. Druhá aromalampa za 250 Kč (je třeba nahlásit již při koupi vstupenky). Děti do 10 let s doprovodem dospělého.