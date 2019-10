Sugar - Brno

Muzikál vznikl na základě legendárního filmu Někdo to rád horké s Marilyn Monroe. Je to neuvěřitelné, ale zmíněný film se poprvé promítal před bezmála šedesáti lety, v roce 1959. Stejnojmenný muzikál pak zaznamenal ve světě mimořádný úspěch, v prosinci roku 2008 jej na prkna Městského divadla ve slovinské Lublani přivedl také režisér Stanislav Moša. Ten se nyní ujal i režie inscenace v našem divadle.

Dva chudí muzikanti se náhodou připletou do války mafiánských gangů. Jsou pronásledováni a nezbývá jim nic jiného, než se bezpečně ukrýt. Převlékají se do ženských šatů a nechávají se zaměstnat v kapele odjíždějící na turné na Miami Beach. Florida se pro bezprizorní muzikanty stává jedinečnou příležitostí, jak zmizet mafii z očí... Jejich bláznivé dobrodružství však zdaleka nekončí! Díky svému přestrojení zažívají bezpočet komických situací, a aby toho nebylo málo, oba naši hrdinové se zamilují do kouzelné zpěvačky a hráčky na ukulele jménem Sugar. Jako by tohle všechno nestačilo, jednoho z našich okouzlujících hudebníků v dámské róbě požádá postarší milionář o ruku...