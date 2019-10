Lužánecké pracoviště Lata srdečně zve děti i dospělé do Wilsonova lesa na tradiční podvečerní putování s lampiony, letos na motivy pohádky O perníkové chaloupce. Čeká na vás několik stanovišť s úkoly pro děti 2-8 let. Trasa je vhodná pro kočárky, i s úkoly trvá cesta přibližně hodinu. Vyrazit můžete kdykoliv od 16:30 do 19 hodin. Start trasy letos bude na rohu ulic Krondlova a Foustkova, končit budeme na zahradě Jurkovičovy vily. Předprodej vstupenek na Latě od 14. 10. 2019 Vstupenky lze zakoupit i přímo na akci.