Bleší trhy / Flea market Brno

Sběratelské předměty, koníčky, řemeslné a výtvarné výrobky, použité zboží, móda, knihy, dobroty, gramodesky, recy-věci, vše co dům dal… Možnost instalace stánku pro prodejce od 13:00 v sobotu a od 11 hodin v neděli. Místo je rezervováno do 14:00 v sobotu a do 13:00 v neděli. Poté místo propadá a bude nabídnuto jinému zájemci. Je možnost rezervaci posunout telefonicky na 601 118 787.