Paul van Dyk v Brně

Ani ne dvanáct měsíců po vydání kolekce Music Rescues Me oznámil německý DJ a producent Paul van Dyk dokončení další autorské desky, nazvané Guiding Light Aby svá slova potvrdil, poslal fanouškům pilotní singl a ohlásil turné. V jeho rámci dorazí 10. dubna 2020 do Brna. Česká koncertní zastávka Guiding light album tour 2020 se odehraje v Zoner BOBYHALL. Do jihomoravské metropole přiveze i své starší hity, které nějakou dobu neměl v playlistu.

Paul van Dyk Paul van Dyk se neproslavil jen v hudební oblasti. Věnuje se i politice a sociální sféře. Stojí za podporou několika charitativních projektů v Indii nebo spolupracuje s německým červeným křížem. Své dětství strávil ve východní...