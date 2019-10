Mersey Closing Party

Po 26 letech fungování jsme se rozhodli, že Mersey klub zavřeme a prostory využijeme na pronájem firmě Pura Vida, která zde bude vyrábět originální jógovou módu.



Mersey klub tedy končí, ale je možné, že se jednou objeví znovu v nových, jiných prostorách. Ty staré už byly nevyhovující nejen díky hlukovým omezením, ale i díky situaci, kdy se klubové dění v Brně se zcela přesunulo do centra. Svoji roli sehrál i fakt, že majitel neměl na klub čas a že se nepodařilo v posledních letech najít kompaktní produkční a provozní tým.



23.listopadu se uzavře kapitola starého Mersey, legendy 90. let, místa, kde vznikala brněnská houseová historie pozdních 90. let i undergroundová scéna let 93-96.

Na closing party zahrají djs nám nejbližší Javas,Koala,Pavel Bidlo, Elio a Lillou.