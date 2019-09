Nasměrujte svůj byznys vstříc novým marketingovým trendům. To, co bude frčet v nejbližším období nám ukáží rakety české reklamy – agentury Zaraguza, Havas a Advertia digital. Přijďte se inspirovat jejich nápady a vizemi v podnětných přednáškách a zapojte se s nimi do diskuze.