Eh! Život je krásnej

Pokud máte rádi veselí, smích, humor a dobrou zábavu, tak je náš pořad určen právě vám. Miroslav Etzler i Petr Halberstadt se během své profesní pouti setkali s mnoha zajímavými osobnostmi a jsou připraveni tato setkání s vámi sdílet. Každý pořad bude vždy navíc okořeněn zajímavým hostem, který přidá také svoji porci dobré zábavy.

Jeviště, zákulisí, filmový plac to jsou místa, která nás lákají a leckdy vyvolávají otazníky, zda je na těchto místech skutečně tak veselo jak se někdy říká. Nebo je to prostě jen práce jako každá jiná? Co se vlastně dá zažít při práci v divadle nebo při natáčení. Jaké byly ve skutečnosti naše herecké legendy? A nejen oni. Co naši malíři? Nebo špičkoví lékaři?

Moderátor: Petr Halberstadt, Miroslav Etzler

Hosté: Bolek Polívka