Dětský program Teréňák

Poslední den týdenního programu Terénní úpravy bude věnován dětem.

TEREZA ŘÍČANOVÁ: O ČERNÉ PANÍ

Divadelní představení Terezy Říčanové vyrobené z krabice. (Hororové velice, vyrobené z krabice). Příběh nebohé dívky Amálky, která několikrát málem zahyne, za své bezchybné zapírání je pak spravedlivě zachráněna a zůstává úřadující královnou země. Černobílá komická pohádka na motivy Černé paní J. Š. Kubína odhaluje nadčasová lidská trápení, se kterými se pak zatočí v kole a pustí je po větru.

DAGMAR URBÁNKOVÁ: MECHANICKÝ CIRKUS

Mechanický cirkus - stolní divadlo - vzniklo v norském Bergenu v roce 1997. Hraje se na stole, svítí se baterkou, zpívá se ústy, kouká se z padesáti centimetrů, dýchá se, zapaluje se, otevírá se, cinká se..., odchází se.

ČESKOSLOVENSKÉ KLACKY: NEJMENŠÍ ZE SÁMŮ

Za polárním kruhem, kde sídlí zima a chlad, žijí laponci. Mají svá sobí stáda, o které se starají a když už sobi nemají co jíst, vydávají se s nimi pastevci na cestu za potravou. Jednoho dne se na takovou cestu vyráží i nejmenší Sámi. Netuší, co ho čeká, ale bezhlavě se pouští do dobrodružství.

STRÝČEK SAMČO

Koncert a poselství dětem. Reinkarnace Strýčka Jedličky do akustické kytary. Slovenský endemický hudebník a performer Samčo, brat dážďoviek.

Divadlo, dílny, hudba. Bez věkového omezení.

Doporučujeme se předem přihlásit e-mailem na teren@ced-brno.cz.

Akce trvá 240 minut, je možné kdykoliv přijít a odejít. Jednotlivá představení a dílny budou probíhat paralelně a budou se opakovat.