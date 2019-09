Tai Shani / Tragodía

Zahraničním hostem letošní výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého je britská umělkyně Tai Shani. V prostorách Pražákova paláce uvede premiéru nového multimediálního projektu s názvem Tragodía, který bude následně představen v Temple Bar Gallery v Dublinu a v Grazer Kunstverein.

Výpravný projekt Tragodía, kombinující prostorovou instalaci, zvuk a virtuální realitu, rozvíjí na pozadí autobiografických prvků příběh o rodinných vazbách, traumatech a (ne)možnosti vyrovnání se s nimi.



Multidisciplinární praxe Tai Shani, která pracuje s médii performance, filmu, fotografie a instalace, se točí kolem experimentálních narativních textů. Shani v nich vytváří intenzivní, erotické a fantastické obrazy, jež vypravuje hutným, květnatým jazykem a imaginativně tak reinterpretuje ženskou jinakost jako dokonalý celek zasazený do světa kosmologií, mýtů a historií popírajících patriarchát. Osciluje mezi známými narativními tropy a strukturami a teoretickou prózou a prozkoumává konstrukci subjektivity, excesu a afektů epického díla, jež tvoří základ post-patriarchálního realismu.



Tai Shani (*1976) se narodila v Londýně a je v letošním roce nominovaná na cenu Turner Prize. Hojně vystavuje ve Velké Británii i na mezinárodní scéně. V poslední době představila tyto výstavy a díla na zakázku: Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (2019); Athens Biennial (2018); Still I Rise, Nottingham Contemporary (2018); Glasgow International (2018); Wysing Arts Centre (2017); Tensta Konsthall, Stockholm (2016); zakázka pro RADAR, Loughborough University (2016); Serpentine Galleries (2016); Tate Britain (2016); Schirn Kunsthalle, Frankfurt (2015); Southbank Centre, Londýn (2014-15); Arnolfini, Bristol (2013); Matt's Gallery, Londýn (2012); FRAC Nord-Pas de Calais a Loop Festival, Barcelona (2011); The Barbican, Londýn (2011); ICA, Londýn (2011).