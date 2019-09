Průmysl lží

Přednáška novinářky, scénáristky a publicistky, žijící v současnosti v Kanadě, expertky na politický marketing a propagandu Alexandry Alvarové.

Chcete se dozvědět, jak vrtošivý, nespolehlivý, emocionálně labilní a dětsky naivní je náš mozek při vytváření názorů? Ponořte se do světa, o němž se dosud málo mluví, protože se nachází za kulisami velkých mocenských her, kde se točí miliardy a hraje se o moc. Je to svět manipulace a propagandy, používané i jako zbraně v hybridní válce, v níž má být dobyto zájmové území bez použití konvenčního vojska. Nahlédneme do kybernetických, psychologických a marketingových metod, určených k manipulaci s našimi emocemi a rozhodováním.

Alexandra Alvarová své přednášky aktualizuje tak, jak rychle se vyvíjejí a zdokonalují techniky manipulativní propagandy. Ty již například umožňují výrobu videí s dezinformačním obsahem v řadě modifikací, „šitých na míru“ jednotlivým skupinám cílových osob podle jejich osobnostních profilů, získaných z Facebooku firmou Cambridge Analytica.