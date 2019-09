Den pro klima na Provázku

Nemáte k tématu klimatické změny dostatek informací? Nejste si jisti, jak můžete být sami nápomocni a je-li váš drobný díl pomoci vůbec k něčemu? Chcete se přidat k volání po systémovém řešení? Nebo jen toužíte své zkušenosti s někým sdílet? Přijďte na Týden pro klima, který ve dnech 21.- 27. 9. 2019 ovládne Brno a v sobotu 21. září Provázek! Klima nemusí být jen problém. Klima může být i výzva. Nechceme nechávat náš společný zájem na někom jiném, a proto výzvu přijímáme. Přidejte se k nám! Váš Provázek www.tydenproklima.cz

17.45 provázek.dvůr

TIMO: LIMITED EDITION

odhalení malby

Slavnostní odhalení nejnovějšího obrazu brněnského streetartového umělce, jehož identita zůstává neznámá. Obraz vznikl v přímé souvislosti s Týdnem pro klima.

Úvodní slovo: Miroslav Oščatka, ředitel Centra experimentálního divadla

Ve spolupráci s Centrem experimentálního divadla.

18.00 kongresový.sál

FUNKČNÍ PŘÍKLADY PÉČE O KRAJINU

přednáška s besedou

Poslední dobou se v mediích objevují pouze varovné případy toho, jak je to špatné s klimatem, krajinou a vodou. Málokdy se setkáme s tím, že něco funguje. Proto bychom rádi představili známé i neznámé příklady z Česka i zahraničí, kde už se něco reálného povedlo.

Pojďme se společně podívat do měst, která umí hospodařit s vodou. Vydejme se do zemědělské krajiny, kde se zavádí agrolesnické systémy. Podívejme se na ukázky toho, jak se lze o krajinu starat s citem, pokorou a rozumem. Cílem přednášky je inspirovat a motivovat k pomoci životnímu prostředí ve městě, ve volné krajině nebo za vaším domem. Prezentace několika ukázek dobré praxe je určena širší veřejnosti.

Ing. Vilém Jurek (1985) – krajinný ekolog a inženýr působí v organizaci Rezekvítek jako vedoucí úseku Péče o přírodu. Profesionálně se věnuje ochraně přírody, ekologické obnově krajiny a problematice kolapsů v přírodě. Je členem redakční rady časopisu Veronica a řady odborných platforem, které se zabývají ochranou přírody.

Ve spolupráci s organizací Zelené Brno.

19.30 provázek.dvůr

DUŠAN HŘEBÍČEK A MOJI BLÍZCÍ

Koncert

Koncert autorské tvorby nové tváře provázkovského souboru, vášnivého zahradníka a amatérského entomologa Dušana Hřebíčka. Dušanovy insitní písně vyjevují zázraky z jeho vlastní zahrady. „,Moji blízcíʻ jsou zvířata, která nejsou v oblibě. Malá a nepatrná - proto i písničky o nich jsou malé a nepatrné. Je v nich plno černého humoru a taky lásky,“ tvrdí tento pověstný introvert.

20.00 provázek.dvůr

KRAJINA V TÍSNI r. Petr Jančárek, 2017, 52 min

projekce filmu

Vzpomínky na povodně před několika lety odešly s velkou vodou. Dnes se Česko potýká s problémem sucha. Film z produkce Člověka v tísni ukazuje, jak spolu obojí souvisí. Bleskové záplavy i vysychání krajiny jsou projevem proměn globálního klimatu i důsledkem našeho zacházení s přírodou. Film zdůrazňuje dlouhodobé a dalekosáhlé důsledky špatného nakládání s českou krajinou.

Na všechny akce je vstup dobrovolný. Při nepřízni počasí se program uskuteční v Kongresovém sále DHNP.

Výtěžkem podpoříme završení celého Týdne pro klima – koncert Společně pro klima a budoucnost, který se odehraje 27. září na Dominikánském náměstí.