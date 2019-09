Lenka Dusilová - sólo

Šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, není zvyklá stagnovat a opakovat se. Na scéně je aktivní od šestnácti let, kdy na sebe strhla pozornost svojí energií, prožitkem a výtečným vokálem. Na přelomu milénia patřila ke skutečným hvězdám českého poprockového mainstreamu. Ze středního proudu hudební zábavy se ale v letech osobního zrání rozhodla odejít k osobnějšímu, vrstevnatějšímu stylu. Stal se z ní mimořádný úkaz české hudební scény, kdy z pozice rockové a popové hvězdy putuje k osobnímu vyjádření, jež svobodně přijímá impulzy z nejrůznějších stylů a mimohudebních zážitků.

Nedávno na sebe Lenka upozornila velice úspěšným turné s Ivou Bittovou a Monikou Načevou nazvané SPOLU.

Pro léto 2019 připravuje projekt na podporu ohrožených památek s názvem MONUMENT/UM.

Pro podzim 2019 plánujeme turné k nové solitetrské desce.

Pro svůj osobitý vokál je hostem na řadě desek a koncertů předních muzikantů české scény. Je též součástí multižánrového projektu divadelního uskupení Spitfire Company, se kterým absolvovala evropské turné s představením One Step Before the Fall, jež získalo i jednu z nejprestižnějších tanečních cen Herald Angel Award.