Žena, která uvařila svého manžela

Velmi originální a vtipná černá komedie do světa žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení.

Kenneth a Hillary žili ve spokojeném manželství - téměř dvacet let, než se Kenneth, procházející krizí středního věku, zamiloval do jiné ženy. Zprvu se zdálo, že Laura představovala vše, co Kennethovi v manželství scházelo, ale brzy se mu milostná aférka vymkla z rukou a nastal kolotoč lží, výmluv, obviňování a ... rozvod. V novém životě s Laurou však také nemá na růžích ustláno. Laura je sice ztělesněním jeho sexuální touhy, ale vůbec neumí vařit! Z jejích kuchařských pokusů je mu zle. Znovu začíná kolotoč lží a … tajných úniků do kuchyně bývalé manželky...

Tato velmi originální a vtipná černá komedie je exkurzí do světa žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazuje nový význam rčení, že „láska prochází žaludkem“. Autorka sice předepisuje strohou scénu bez rekvizit a uniformní oblečení, aby veškerá divákova pozornost byla soustředěna na dialogy, ale zároveň rozvíjí velmi peprné a vtipné situace, ve kterých nabízí velký prostor pro hereckou exhibici. Toto originální řešení manželského trojúhelníku, by měli shlédnout všichni, kdo někdy manželským trojúhelníkem prošli, právě procházejí nebo budou procházet…

Autor předlohy: Debbie Isitt • Režie: Petr Kracik • Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský