Výstava: Ivan Langer - Sochobásně v Síti | Brno

Od 26. září do 7. října bude v brněnské Schrott Gallery uvedená výstava Sochobásně autora Ivana Langera. Prohlídka expozice je bezplatná a rozhodně stojí za to, stejně jako samotný nevšední industriální prostor galerie! Sochobásně jsou skulptury, které v unikátní 3D formě ztvárňují nejzásadnější texty a glosy týkající se současné společnosti, politiky a událostí z poslední knihy Ivana Langera. Brno je pátou zastávkou „Sochobásně TOUR 2019“, která v letošním roce zavítá do celkem 7 lokalit (kromě Brna také do Ostravy, Jihlavy, Karlových Varů, Plzně, Zlína a Prahy).