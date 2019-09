Hrad Špilberk se už po sedmé otevírá s pestrým programem pro celou rodinu! Muzeum města Brna opět chystá svoji tradičně největší akci sezóny, letos s názvem „Špilberk žije baronem Trenckem“. O víkendu 7. a 8. září 2019 se tu přenesete do 18. století, uvidíte Marii Terezii, barona Trencka a spoustu vojáků a zahrajete si i tematickou celohradní hru.

Na Špilberk se vrací baron Trenck i Marie Terezie! Celý hrad vám otevřeme za jednotné zvýhodněné vstupné 150 Kč, navíc pouze o tomto víkendu vás tu čeká speciální program. Ocitnete se v 18. století – v době, kdy vládla legendární Marie Terezie a kdy byl na Špilberku vězněn zdejší nejslavnější trestanec, velitel pandurů baron Trenck. Právě jemu navíc bude patřit blížící se výstava, kterou otevřeme začátkem října. Od Trenckovy smrti totiž uplyne kulatých 270 let.

Na akci „Špilberk žije baronem Trenckem“ bude rozhodně nač koukat. Hrad totiž zaplní vojsko Marie Terezie a také proslulí Trenckovi panduři. Na Špilberk vás dokonce přijede pozdravit samotná císařovna objeví se i sám baron. Opět pro vás chystáme velkou hradní hru, při níž se malí i větší odvážlivci pokusí zvládnout náročný výcvik, po němž by se mohli stát elitními vojáky Marie Terezie. Kdo si troufne, bude muset překonat množství překážek a úkolů, které jej zavedou takřka do všech koutů Špilberku.

Hrad navíc zaplní řemeslný jarmark a stánky s občerstvením, na jevišti na velkém nádvoří bude bohatý doprovodný program. Uvidíte zápolení šermířů, zhlédnete přehlídku módy 18. století i divadelní představení a především se stanete svědky bitvy mezi rakouskými vojáky, pandury a Prusy. Vzhůru do zbraně! Těšíme se na vás na Špilberku.

PROGRAM:

SO – NE 13.00 Příjezd Marie Terezie (velké nádvoří)

SO – NE 14.00 Duely na ostří kordů – šerm Exulis (velké nádvoří)

SO – NE 15.00 Bitka mezi Prusy a pandury (dělový bastion)

SO – NE 16.00 Kocour v botách – pohádka REX (velké nádvoří)

SO – NE 17.00 Baron Trenck – audience u Marie Terezie (velké nádvoří)

v areálu hradu:

SO – NE 10.00 – 18.00 Celohradní hra pro malé u velké - „Pojď mezi nás!“ (celý hrad – viz mapka)

SO – NE 10.00 – 18.00 Samoobslužný fotokoutek (jižní křídlo – přízemí)

SO – NE 10.00 – 18.00 Vojenský tábor – panduři, koně (západní kurtina)

SO – NE 10.00 – 18.00 Prezentace výstavy – Baron Trenck: Nová tvář (gotický sál)

SO – NE 10.00 – 18.00 Atelier Studánka (jižní křídlo)

SO – NE 10.00 – 18.00 Výstava Branky Body Brno a všechny stálé expozice (celý hrad)

komentované prohlídky Jihozápadního bastionu od 10.30 každou hodinu do 16.30 – So, Ne

komentované prohlídky Galerie moderního umění 13.30 a 14.30 – So, Ne