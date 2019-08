The Plastic People of the Universe v Brně

Rocková kapela, která patřila mezi hlavní protagonisty československého hnutí undergroundu v letech 1968 až 1988 a inspirovala vznik mnoha dalších kapel. To jsou The Plastic People of the Universe. Kdo jiný, než kultovní "Plastici", by měl koncertem v pátek 6. září v 19:00 v Biskupském dvoře nad Kapucínským náměstím odstartovat několikaměsíční připomínky třicet let od takzvané Sametové revoluce v listopadu 1989, které chystá Moravské zemské muzeum.

Předkapelou budou brněnští Tibet.

Koncertem také symbolicky vyvrcholí celoletní cyklus akcí na letní scéně v Biskupském dvoře MZM, který zahrnoval mimo jiné sérii představení Městského divadla Brno, hostování Divadla Bolka Polívky či 28. Mezinárodní kytarový festival Brno.