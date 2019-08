Workshop: Roberta Štěpánková: Série workshopů tance: Improvizace a okamžitá choreografie

„Intenzivní taneční a pohybový trénink těla pro profesionály i osoby se zájmem věnovat se tvořivé práci s tělem pod vedením tanečnice, choreografky a na tělo orientované psychoterapeutky Roberty Štěpánkové. “

Cílem série je studium taneční improvizace a instantní kompozice se zaměřením na specifický aspekt této tvorby – prostor, já/ne-já, čas, slova. Workshopy budou zahrnovat tanec, pohybovou introspekci a umění kompozice, tvorbu pohybu a tance z vnitřního zážitku anatomických a fyziologických principů, čímž účastník prohloubí poznání svého těla. Prostřednictvím dočasné introverze si účastník bude moci užít čas a prostor pro své aktuální bytí a čerpat z něj významy a inspiraci. Práce s tělesnou imaginací se bude okamžitě promítat v choreografiích a tanečně-pohybových kompozicích. Série sestává ze čtyř dvoudenních workshopů. Je možné se jich zúčastnit jednotlivě i v návaznosti.

I. VNĚJŠÍ – VNITŘNÍ PROSTOR Vědomí těla a prostoru. Anatomie vrstev a významů těla. Propojování. Být ''mezi''. Konkrétnost – abstraktnost tance. Práce s imaginací a introspekcí skrze pohyb. Jak tanec komunikuje směrem ven a směrem dovnitř.

II. TĚLO A JEHO ''DRUHÝ'' ''Setkání'' jako zrod tvořivého aktu. Zem a prostor jako před-partneři. Dotek. Komplexnost a orchestrálnost těla a ne-těla. Nástroje pro podporu a autonomii v tvořivé práci s druhým člověkem. Umění pozorování a poslouchání. Tělesnost jako zdroj významů.

III. SLOVA Z TĚLA Proces tvorby pohybu a slova. Dialektika verbálního a neverbálního bytí, verbálních a neverbálních významů. Zasazení slov do krajiny tělesna. Poezie pohybu a poezie slov. Konstrukce a dekonstrukce verbálního/neverbálního materiálu.

IV. OSÍDLIT PŘÍBĚH Propojení práce z předchozích workshopů. Spontaneita těla ve vědomé akci tvorby tance. Tělo, prostor, slovo v kompozici. Rytmus jako čas bytí. Frázování. Tvorba instantních kompozic v přítomnosti hudebníka. ''Čtení'' kompozic zevnitř a zvenku. Univerzální – individuální. Paměť těla.

Praktické informace:

Kdo:

profesionálové i začátečníci

Kde:

BuranTeatr, Kounicova 22, Brno

Kdy:

2. - 3. 3. 2019 od 15 do 20 hod.: workshop Vnější – vnitřní prostor

17. 5. od 16 do 21 hod. a 18. 5. 2019 od 10 do 16 hod.: workshop Tělo a jeho ''druhý''

5. - 6. 10. 2019 od 10 do 16 hod.: workshop Slova z těla

22. 11. od 16 do 21 hod. a 23. 11. od 10 do 16 hod.: workshop Instantní choreografie

Cena:

Na podporu kontinuálního studia je při registraci na více workshopů zvýhodněná cena.

Cena workshopů:

První/jeden workshop: 1500kč, student 1300kč

Druhý workshop (20% sleva): 1200/1040kč

Třetí Workshop (30% sleva): 1050/910kč

Čtvrtý Workshop (40% sleva): 900/780kč

Tedy

Cena za 2 workshopy (20hod práce): 2700kč/2340kč

Cena za 3 workshopy (30hod práce): 3750kč/3250kč

Cena za 4 workshopy (40hod práce): 4650kč/4030kč

Pro přihlášení na workshop, zašlete prosím krátý motivační text a pár vět o sobě VŽDY NEJPOZDĚJI JEDEN TÝDEN PŘED WORKSHOPEM na: robi.stepankova@gmail.com. Jakékoli otázky směřujte také na tento e-mail.

Info o workshopech na www.robertastepankova.com a facebooku.