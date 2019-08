Lednicko-valtický hudební festival: Italské nebe

V termínu od 28. září do 12. října 2019 se koná již 4. ročník LEDNICKO|VALTICKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU, který jedinečným způsobem spojuje krásu klasické hudby s unikátním architektonickým odkazem rodu Lichtenštejnů. Letošní ročník LVHF oslavuje hned dvojí jubileum – 300 let od vzniku Lichtenštejnského knížectví a 770 let od doby, kdy se na našem území tento knížecí rod usadil. Dramaturgie letošního ročníku připomene v osmi koncertech kapelníky a skladatele, kteří byli s Lichtenštejny spjati.

Pátý koncert LVHF představí krásy samotných Valtic – v zámecké kapli zazní skladby renesančního autora Nicolause Zangia, úzce spjatého se zdejším panstvem, v podání vokálního souboru Cappella Mariana a sopranistky Lucie Rozsnyó. Program koncertu: Giovanni Bassano (c1561–1617) Laetentur coeli à 8 Giovanni Andrea Cima (1570–1622) Sonata à 4 Claudio Monteverdi (1567–1643) Confitebor tibi domine II, SV 266 ze sbírky Selva morale e spirituale Giovanni Pierluigi da Palestrina / Giovanni Bassano Pulchra es Claudio Monteverdi Laudate Dominum ze sbírky Selva morale e spirituale Giovanni Antonio Bertoli (1598–c1645) Sonata settima Nicolaus Zangius (c1570–1617) Ad te levavi PŘESTÁVKA Claudio Monteverdi Exulta, Filia Sion, SV 303 Girolamo Frescobaldi (1583–1643) Canzon Prima a 2 Canti, F 8.10c Nicolaus Zangius Tota pulchra es Giovanni Battista Riccio (? – po 1621) Canzon La Moceniga in ecco Nicolaus Zangius Magnificat à 6