Ledniko-valtický hudební festival: Hudba z nové říše

V termínu od 28. září do 12. října se koná již 4. ročník LEDNICKO|VALTICKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU, který jedinečným způsobem spojuje krásu klasické hudby s unikátním architektonickým odkazem Lichtenštejnů. Letošní ročník LVHF oslavuje hned dvojí jubileum – 300 let od vzniku Lichtenštejnského knížectví a 770 let od doby, kdy se na našem území knížecí rod Lichtenštejnů usadil. Dramaturgie letošního ročníku připomene v osmi koncertech kapelníky a skladatele, kteří byli s tímto šlechtickým rodem spjati.

Podtitul třetího koncertu Hudba z Nové Říše odkazuje na rodiště bratrů Antonína a Pavla Vranických. Jednou z dominant večera bude houslový koncert Pavla Vranického, který zazní v někdejším rodovém sídle Lichtenštejnů na zámku Mikulov. Za doprovodu klasicistního Ensemble 18+ vystoupí přední český houslový virtuos Ivan Ženatý a také sólistka Národního divadla Marie Fajtová. Program koncertu: Franz Aspelmayr (1728–1786) Sinfonia in f 1. Adagio, 2. Allegro, 3. Largo e dolce, 4. Menuet grazioso – Trio – Allegro Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) Voi avete un cor fedele, KV 217 Pavel Vranický (1756–1808) Koncert pro housle a orchestr C dur 1. Allegro moderato, 2. Adagio, 3. Rondeau PŘESTÁVKA Wolfgang Amadeus Mozart Non so piu cosa son, cosa faccio – árie z opery Figarova svatba, KV 492 Antonín Vranický (1761–1820) Smyčcový kvartet č. 2 a moll, op. 13 1. Allegro moderato con affetto, 2. Adagio cantabile, 3. Rondo allegretto, 4. Menuetto grazioso/Presto assai Wolfgang Amadeus Mozart Moteto pro soprán Exsultate, jubilate KV 165/158a Joseph Haydn (1732–1809) Koncert pro housle a orchestr G dur, Hob. VIIa:4 1. Allegro moderato, 2. Adagio, 3. Allegro