Lednicko-valtický hudební festival: Rendez-vous s harfou

V termínu od 28. září do 12. října se koná již 4. ročník LEDNICKO|VALTICKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU, který jedinečným způsobem spojuje krásu klasické hudby s unikátním architektonickým odkazem Lichtenštejnů. Letošní ročník LVHF oslavuje hned dvojí jubileum – 300 let od vzniku Lichtenštejnského knížectví a 770 let od doby, kdy se na našem území knížecí rod Lichtenštejnů usadil. Dramaturgie letošního ročníku připomene v osmi koncertech kapelníky a skladatele, kteří byli s tímto šlechtickým rodem spjati.

Druhý festivalový večer v podání přední harfenistky Kateřiny Englichové a flétnisty Petra Pomkly nabídne díla Wolfganga Amadea Mozarta, Clauda Debussyho a Gabriela Faurého a svým umístěním do Dianina chrámu zvaného Rendez-vous přenese posluchače do časů domácího koncertování 18. a 19. století. Program koncertu: Johann Georg Leopold Mozart (1719–1787) Die Jagd (Lov) Georg Philipp Telemann (1681–1767) Sonáta pro flétnu č. 2 C dur, TWV 41:C5 (Essercizii musici) 1. Adagio – Allegro – Adagio – Allegro, 2. Larghetto, 3. Vivace František Antonín Rössler-Rosetti (1750–1792) Sonáta pro harfu Es dur 1. Allegro assai, 2. Romance. Adagio non tanto, 3. Rondo. Allegretto Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) Sonáta pro flétnu a harfu F dur, KV 13 1. Allegro, 2. Andante, 3. Menuetto primo – Menuetto secondo PŘESTÁVKA Alphonse Hasselmans (1845–1912) Follets, caprice étude pro harfu, Op. 48 Feuilles d’automne, Op. 45: Sérénade mélancolique La source, étude pro harfu, Op. 44 Johannès Donjon (1839–1912) Etudes de salon pro flétnu, IJD 2 1. Elégie Claude Debussy (1862–1918) Suite bergamasque, L 75. 1. Prélude, 2. Menuet, 3. Clair de lune, 4. Passepied Gabriel Fauré (1845–1924) Fantaisie, op. 79