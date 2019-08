Intimita / dualita / co si sám dát nemůžeš

Po 5 letech přijala moje životní inspirace, Radmila Telváková, pozvání na veřejnou akci. Připravujeme ji pro vás společně, protože tuto inspirativní osobu si nemůžu nechat jen “pro sebe”. Přeji si, aby inspirovala co nejvíce lidí kolem mě.

Můžeme se tedy těšit na společné setkání, sdílení, zralou diskuzi o velkých intimních tématech. Toto setkání bude v sympatickém prostoru v Brně v Impact Hub a to 19.9.2019. Radmila je žena výjimečně citlivá, vnímavá, pracovitá, neotřelá, odvážná, inspirativní. Má rozhodně co říct a sdílet. Na setkání s vámi se moc těší! “Vysype” ze sebe zkušenosti, poznání, příběhy…ze svého života i z praxe. A že jich není málo. Vyjádří se k bez obalu k velkým intimním tématům. Některá svou velikost ztratí, jiná ožijí. Odpoví na jakoukoliv vaši otázku. Co můžete očekávat? Odpovědi na vnitřní dotazy a diskuzi na témata, která se možná netroufáte ani vyslovit. Témata: intimita, sexismus, dualita…a mnoho dalších :).