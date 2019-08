Alenka v říši znaků

„Zde jsou všichni potrhlí. Já jsem potrhlá, vy jste taky potrhlá. “

„Zdáte se takovou, jakou byste si přála být? Nebo jste takovou, jakou byste se přála zdát?“

Alenka následuje Bílého Králíka do říše znaků, ve které nic není tak, jak by mělo být. Obrovská housenka se jí ptá, kdo je. Alenka nedokáže odpovědět, protože se sama před chvílí několikrát proměnila. A co se stane, až potká kočičí škleb, dá si čaj s Kloboučníkem a se Zajícem nebo pokoří slavného Žvahlava? Zjistí kým skutečně je?

Buď takovou, jakou by ses přála zdát. Nebo chcete-li jednodušeji: Nikdy si nepředstavuj, že nejsi jinaká, než co by se jiným mohlo zdáti, že to, co jsi, či co jsi byla, nebo mohla býti, nebylo jinaké než to, co jsi byla, by se jim bylo zdálo býti jinakým.

Český znakový jazyk je přirozeným komunikačním systémem, který není doslovným překladem českých vět do znaků. Má zcela specifický znakosled a vlastní gramatická pravidla pro určování vnitřních významových souvislostí. Oproti tomu znakovaná čeština je umělým jazykovým systémem kopírujícím skladbu mluvené češtiny, využívajícím stejných gramatických prostředků a artikulovaným zároveň s jednotlivými znaky. Umělecké tlumočení divadelního představení nespočívá v doslovném převedení jednotlivých replik do znaků, ale v komplexním překladu s výrazným autorským podílem.

realizační tým:

Dramatizace – Sabina Machačová

Režie – Gabriela Ženatá

Dramaturgie – Lukáš Rieger

Překlad znakového jazyka – Radka Kulichová, Veronika Mikulová a kol.

Scéna a kostýmy – Anna Chrtková

Hudba – Ondrej Kalužák

osoby a obsazení:

Alenka – Alžbeta Vaculčiaková

Králík – Veronika Mikulová nebo Barbora Dohnalová

Kočka, Kloboučník, Housenka, květina – Lucie Ingrová

Kloboučník, Housenka, Kočka, květina – Radka Kulichová

Královna, Kočka, květina – Daniela Vacková

Král, Tidlidi, Zajíc, květina – Petr Németh

Tidlidum, Zajíc, Housenka, květina – Marcel Krištofovič

Premiéra 8. března 2017 v BURANTEATRu.