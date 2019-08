Železný major - Vykoupení

„Víte, co se v Praze říká o Brně? Co se stane, když se někdo rozhodne přesunout hlavní nádraží, a navíc bez referenda? Kolik žije v Brně spravedlivých, kolik zrádců a kolik hrdinů? Je lepší trdelník nebo vila Tugendhat? AZ Tower nebo AZ Kvíz? A co je nejúspěšnější brněnský vývozní artikl? V Brně vždycky záleží jen na úhlu pohledu (zvláště pak na Moraváku). Naše odpovědi naleznete v autorské komixové komedii o Brně, brněnských superhrdinech, brněnských problémech i výhodách. P.S. Už si o ní povídají i v Adamově. “

Není to New York, Atlanta, Paříž ani Gotham, je to… Brno. Město, které se jen s velkým vypětím sil otřepalo z nedávných katastrofických událostí... Koordinovaný útok entit z třetí dimenze, vycházející z brněnského podzemí přímo pod radnicí, byl zkouškou charakterů všech Brňanů. Dům od domu, ulici od ulice bojoval Deratizátor s modrým “D” na hrudi proti agentům říše mamonu a zapomnění. Až informace získaná legendárním telepatem, panem Ondatrou z Jundrova (třetí chata u řeky za kurty vpravo) rozhodla situaci a zachránila všem krk. Boj to byl nelítostný, mrtvoly všude, uklízecí čety ještě nedávno odstraňovaly stopy fialového hnusu... Ale zvítězili jsme. Třetí entita se stáhla do paralelního vesmíru. Brno slavilo velké vítězství. Ale sotva se zachumlalo do poklidného podvečera, nad Vilou Tugendhat se začaly stahovat temně probleskující mraky. Další pohroma přichází! Může to být kdokoli! Váš soused, člověk na ulici, student FF i FSS. Mraky se valí na město, budíky na náložích nelítostně tikají. Kdo pomůže, když “D” bojuje v paralelním vesmíru? Kdo nás zachrání? Přichází Železný Major, část II. - Vykoupení. Tohle město to s náma nemá lehký. Partnerem inscenace je Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT.

realizační tým:

Režie – Pavel Baďura

Scénář – Zdeněk Kocián

Scéna a kostýmy – Lucie Sedláčková

Kreslíř – Martin Šťastný

Hudba – Adam Hlavatý

osoby a obsazení:

Superhajfa (letní blondýnka) – Lucie Ingrová nebo Kristýna Hulcová

Megakoc – Alžbeta Vaculčiaková

Dr. Chechták – Zdeněk Kocián

Mr. Šnicl – Pavel Novák

Ninžabák – David Tchelidze

Premiéra 23. září 2017 v BURANTEATRu.