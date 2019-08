„Dva lidé, dva z nás, odsouzeni ke svobodě. Pohybová inscenace, ve které je dovoleno mnohé. “

Jsme sami, bez omluvy. Právě to mám na mysli, když říkám, že člověk je odsouzen ke svobodě. Odsouzen proto, že se nestvořil sám, a přesto je svobodný, protože jakmile je jednou vržen do světa, je zodpovědný za všechno, co činí.

realizační tým:

Režie a choreografie – Juraj Augustín

Dramaturgická konzultace – Sabina Machačová

Hudba – Ondrej Kalužák

Light design – Tomáš Tušer

Zpěv – Karel Heřman

osoby a obsazení:

Petr Holík

Patricia Pažická

Premiéra 29. března 2019 v BURANTEATRu.