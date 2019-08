„Svět je báječné místo k narození, kde se dá dělat spousta věcí. Legrační kousky. A milostné kousky. A psí kusy. Jistě. Svět je báječné místo k narození. Pokud vám nevadí, že si tu a tam šeredně spálíte prsty. Čas od času... Jistě. Svět je to nejlepší ze všech míst. Ale to víte, ani na nebesích nezpívají po celý čas...“

Pohybová inscenace na motivy nejslavnější básně The World is a Beautiful Place (Svět je báječné místo) amerického básníka Lawrence Ferlinghettiho z roku 1955. Inscenace, která je založena na autorské adaptaci této básně, pohybové choreografii, s autorskou hudbou a živým zpěvem. Inscenace, která je jako život sám – komická, tragická i ironická, plná naděje i zoufalství... Protože sem tam se dá vonět ke kytkám a okukovat sochy a líbat lidi a tancovat a chodit plavat do řeky... Ale sem tam nám někdo hodí na hlavu nějakou tu bombu...

realizační tým:

Autor – Lawrence Ferlinghetti

Překlad – Jan Zábrana

Režie – Juraj Augustín

Adaptace a dramaturgie – Sabina Machačová

Hudba – Ondrej Kalužák

Scénografie – Juraj Augustín

Kostýmy – Sabina Machačová

osoby a obsazení:

Otakar Blaha

Petr Holík

Lucie Hrochová

Zpěvačka – Veronika Bartošová nebo Klára Castrová

Premiéra 18. února 2018 v BURANTEATRu.