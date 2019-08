Václav Havel / Politika a svědomí

Na šestadvaceti panelech najde návštěvník slavné i méně známé myšlenky z Havlových textů či veřejných projevů. Citáty doprovázejí fotografie: čistě havlovské i aktualizační, které mají podtrhnout naléhavost výzev. Mnohé z nich promlouvají v současné době s překvapivou silou.

„Výstava se poskládala víceméně sama. Se znalostí Havlových textů člověka brzo napadne, kam a pro co sáhnout. Při přípravě byla zároveň důležitá i jistá dávka odvahy. Havla často považujeme za neškodnou součást minulosti. Jenže mnohé z toho, co napsal či řekl, dráždí do dneška, může to dokonce pro leckoho představovat politicky výbušný materiál,“ říká o výstavě autor Jan Hron.