Hradozámecká noc na zámku Valtice

Feste Teatrale

| od 11 do 23 hodin



V. ročník barokních slavností FESTE TEATRALE proběhne po celém areálu zámku v sobotu 31. srpna 2019. Festival zaplní zámecký areál od 11.00 do 23.00. Program vyvrcholí slavnostním barokním ohňostrojem ve 21.00 na zámecké louce a posezením s cimbálovou muzikou na vnitřním nádvoří zámku do pozdního večera.

Návštěvníky čeká bohatý program se zpěvy, tanci, workshopy, hudebními vystoupeními na dobové nástroje po celý den po celém zámeckém areálu a také slavnostní operní představení v zámeckém divadle. Většina programu FESTE TEATRALE bude probíhat v prostorách před zámeckými schody, na čestném nádvoří u kašny, na vnitřním nádvoří a v zámecké kapli. Zapojena bude také Bylinková zahrada, zámecká vinotéka a samozřejmě barokní divadlo, kde kromě volně přístupného programu bude slavnostně uvedena opera. Večerní program obstará barokní ohňostroj za zámkem ve 21 h a cimbálová muzika k tanci i poslechu na vnitřním nádvoří až do 23 h.

Vstupné: zdarma, platí se pouze opera v divadle (plné 250 Kč, snížené 200 Kč)

Na operu je rezervace doporučena