Vojtěch Dyk & B-Side Band

Je to již 10 let, kdy si Josef Buchta podal ruku s Vojtěchem Dykem a společně se pustili do neprozkoumaných hudebních vod však se stejnou vášní pro jazz a swing. Speciální program, který nese název podle posledního vydaného singlu Beat ve swingu, divákům nabídne to nejlepší, co se za 10 společných let podařilo.