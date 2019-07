Pavol Seriš: Pozemšťan

Bláznivý příběh mimozemšťana, který touží stát se pozemšťanem.

Pohybuje se po planetě Zemi a bedlivě nás pozoruje, aby se naučil být jako my. Nemá to ale jednoduché. Jsme totiž podivnější, než si myslel. Podaří se mu pochopit naše chování a zapadnout do společnosti?

Ve své nejnovější autorské inscenaci Pavol Seriš satiricky pohlíží na chaotický svět, který dnešní člověk přijímá jako normu. “Pozemšťan” je divadelní zprávou o lidech 21. století, kteří se dívají všude kolem sebe, jen ne do zrcadla. Fyzický stand-up a komediální pantomima o tom, jak se chováme a jací jsme.

Autor: Pavol Seriš

Režie: Hana Mikolášková

Hrají: Pavol Seriš

Supervize: Bolek Polívka

Dramaturgie: Matěj Randár

Kostýmy: Marcela Ulrichová

Světla: Michal Fridrich

Hudba: Tomáš Gyanpuri Sukup

Premiéra: 05. 04. 2019

Divadlo: Divadlo Bolka Polívky